Zwiastuny Deadpool & Wolverine "kłamały" w kwestii brutalności? Fani zauważyli wielką zmianę

Do sieci właśnie trafiły dwa nowe spoty telewizyjne zapowiadające film Deadpool & Wolverine. Nie byłoby w nich nic szczególnego gdyby nie fakt, że rzucają one zupełnie nowe światło na kwestię tego, jak krwawa będzie następna odsłona MCU. Wiele wskazuje bowiem na to, że Marvel "kłamał" w aspekcie ekranowej brutalności i jej poziomu; fani sądzą, że rzeczone wideo stanowią na to doskonały dowód.

W materiałach możemy zobaczyć niepokazywaną do tej pory ujęcie z Aliothem zbliżającym się do siedziby Cassandry Novy w Pustce, a także znaną już m.in. ze zwiastunów sekwencję przedstawiającą walkę Deadpoola i Wolverine'a w samochodzie. Sęk w tym, że druga ze scen tym razem wygląda inaczej: nie dość, że zmieniono jej tonację kolorystyczną, to jeszcze pojawia się w niej znacznie więcej krwi. Oceńcie sami:

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Marvel zmieniał już oprawę wizualną również w innych materiałach - chodzi tu o wideo pokazane widzom w Chinach, w którym sekwencje na pustyni na poziomie barw wydawały się znacznie wyrazistsze niż te same sceny z poprzednich trailerów i teaserów.

Kampania marketingowa zbliżającej się produkcji Marvel Studios bez cienia wątpliwości wkroczyła w decydującą fazę. Mocne uderzenie w jej ramach właśnie wyprowadziła firma Hot Toys, która zaprezentowała na swojej stronie figurkę kolekcjonerską przedstawiającą Pyskatego Najemnika. Owszem, zachwyca ona już samym niezwykle dokładnym odwzorowaniem kostiumu tytułowej postaci, jednak to inny element może zadecydować o tym, że przedmiot stanie się hitem sprzedażowym.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

Figurka kolekcjonerska przedstawiająca Deadpoola została specjalnie wykonana na podstawie wyglądu postaci z filmu. W skład zestawu wchodzi m.in. głowa w masce, która posiada wymienne oczy, dzięki czemu fani będą mogli odtworzyć zmieniającą się mimikę twarzy Deadpoola, od tej wyrażającej złośliwość po mordercze spojrzenie. (...) Do stworzonej w skali 1/6 figurki dołączono także katany z pochwą, śmiercionośny sztylet, pistolety i wymienne dłonie.

Co jednak w całym zestawie przyciąga najbardziej? No cóż, popatrzcie na małe cudo, które towarzyszy Deadpoolowi:

Deadpool & Wolverine - figurka kolekcjonerska od Hot Toys

Produkcja Deadpool & Wolverine wejdzie do polskich kin 26 lipca - dzień wcześniej odbędą się pokazy przedpremierowe.