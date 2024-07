Marvel znów ma wielkie problemy? Scenarzysta Avengers 5 rozstał się z projektem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Wygląda na to, że Marvel będzie musiał zmierzyć się z nowymi problemami w kwestii powstania filmu Avengers 5. Przypomnijmy, że ten szeroko zakrojony projekt MCU wcześniej tracił już swojego reżysera (Destin Daniel Cretton), scenarzystę (Jeff Loveness), jednego z najważniejszych członków obsady (Jonathan Majors) i tytuł (Dynastia Kanga). Teraz wiele wskazuje na to, że z pracami nad produkcją pożegnał się także drugi ze scenarzystów, Michael Waldron.

O takim obrocie spraw raportuje serwis Nexus Point News. Nie podano przyczyny posunięcia Waldrona, jednak wiemy, że scenariusz Avengers 5 przygotowywał on od dłuższego czasu - historia musi być albo gotowa, albo jest bliska ukończenia. Nie jest jasne, co w tej chwili zrobi Marvel: czy zdecyduje się zatrudnić osobę do poprawienia i uzupełnienia istniejącej już na papierze opowieści, czy jednak wybierze innego scenarzystę, który będzie miał za zadanie stworzyć scenariusz od nowa.

Przypomnijmy, że ekipa Avengers 5 miała wejść na plan w marcu przyszłego roku. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że zostało jeszcze sporo czasu na to, aby przed tym terminem przygotować nowy scenariusz, nie mówiąc o poprawieniu już istniejącego.

MCU - scenariusze filmów i seriali Marvela od najgorszych do najlepszych

40. Mecenas She-Hulk

Film Avengers 5 powinien wejść do kin 1 maja 2026 roku.