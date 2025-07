Pięć osób dołącza do obsady rebootu Buffy: Postrach wampirów. Nazwiska z Oppenheimera i Rozdzielenia

materiały prasowe

Obsada rebootu ikonicznego Buffy: Postrach wampirów właśnie się powiększyła. Jak doniosło Variety, do serialu dołączyło pięć nazwisk do stałej obsady. To m.in. gwiazdy znane z Rozdzielenia czy Oppenheimera.

Do obsady rebootu Buffy: Postrach wampirów dołączyły następujące osoby:

Faly Rakotohavana

Ava Jean (Prawo i porządek: sekcja specjalna) jako Larkin.

Daniel di Tomasso (Mroczne zagadki Los Angeles) jako Abe.

Jack Cutmore-Scott

Sarah Bock

fot. Apple TV+

Co już wiadomo o reboocie Buffy: Postrach wampirów?

Przypomnijmy, że scenariusz pilotowego odcinka został napisany przez showrunnerki Norę i Lillę Zuckerman, a reżyserią zajmie się zdobywczyni Oscara, Chloé Zhao.

Żadnych szczegółów fabuły rebootu nie podano. Również nie wiadomo, którzy aktorzy powtórzą swoje role w nowym serialu, ale Gellar w jednym z wywiadów mówiła, że chciałaby, żeby wszystkie zmarłe postacie z Buffy: Postrach wampirów pojawiły się w reboocie.

