Death Metal: Batman został... gwiazdą rocka. Jest też tajemnicza autopsja [GRAFIKI]

Na amerykański rynek komiksowy niebawem trafi wyczekiwana przez fanów seria Dark Nights: Death Metal, kolejna odsłona "metalowego" uniwersum DC, która ma być jednocześnie podsumowaniem runu stworzonego przez Scotta Snydera i Grega Capullo. Fabuła skupi się na ostatnich ocalałych herosach, którym przyszło funkcjonować w postapokaliptycznej rzeczywistości opanowanej przez Mroczne Multiwersum. Już pierwsze grafiki pokazywały, z jakiego typu opowieścią będziemy mieli do czynienia: Wonder Woman korzystała w nich z... piły łańcuchowej prawdy, Potwór z bagien wydawał się mocno niedożywiony, a zarośnięty Superman zamiast ręki ma twór przypominający skałę. Teraz przyszedł czas na Batmana, który stał się gwiazdą rocka.

DC opublikowało na swoim koncie na Twitterze wariant okładki, który przedstawia Mrocznego Rycerza z gitarą elektryczną na tle opanowanych przez tajemniczą infekcję potworów; zwróćcie uwagę na takie detale jak pas wykonany z małych czaszek (w galerii znajdziecie również szkic koncepcyjny autopsji, którą na nieznanej na razie postaci przeprowadzają antagoniści historii, w tym Batman w wersji dinozaura):

Dark Nights: Death Metal #1 - plansze

Scott Snyder był też pytany przez fanów o to, jaką rolę w całej historii odegra Doktor Manhattan. Scenarzysta odpowiedział następująco:

To nie będzie duża rola, na pewno nie, ale to co zrobił w Doomsday Clock będzie miało swoje skutki - jego mitologia też ma tu znaczenie.

Pierwszy zeszyt serii ma zadebiutować w USA 13 maja.