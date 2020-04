Stworzyli Avengers: Endgame i całe MCU. Najbardziej wpływowe osoby Marvel Studios

Po Avengers: Endgame rzeczywistość MCU już nigdy nie będzie taka sama - niebawem wkroczymy w 4. fazę projektu, na platformę Disney+ trafią zaś seriale pełnoprawnie wchodzące w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Związane z epidemią koronawirusa opóźnienie w tej materii to jednak doskonały moment na to, aby przyjrzeć się, kto przez lata tworzył i kreował to najbardziej dochodowe w historii kina przedsięwzięcie. Chcemy więc przedstawić Wam subiektywny ranking pokazujący najbardziej wpływowe osoby w Marvel Studios.

Mierzenie wpływu na tak szeroko zakrojony projekt wydaje się zadaniem iście karkołomnym. O pozycji na liście decyduje więc nie tylko faktyczna władza twórcza w obrębie MCU, ale też szereg innych czynników: utożsamianie danego człowieka z projektem, siła oddziaływania na fanów, swoista lojalność zawodowa czy wpływ na proces kreatywny. To dlatego w zestawieniu znajdziecie tak włodarzy studia, jak i producentów, reżyserów, scenarzystów czy aktorów - ci ostatni w miarę upływu czasu stali się przecież twarzami przedsięwzięcia.

Od razu chcemy zaznaczyć, że uwzględniamy tu wpływ nie tylko na samą ciągłość fabularną, a raczej na MCU rozumiane jako biznesowo-rozrywkowe przedsięwzięcie. Bierzemy pod uwagę całą historię Marvel Studios; to dlatego do rankingu trafiły osoby, które albo już zmarły, albo po prostu zakończyły swoją pracę w ramach projektu.

Tworzyli Avengers: Endgame i MCU - najbardziej wpływowe osoby Marvel Studios

50. Anthony Hopkins - Filmowy Odyn; zagrał w filmach „Thor”, „Thor: Mroczny świat” i „Thor: Ragnarok”.