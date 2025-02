fot. materiały prasowe

Pod koniec stycznia informowaliśmy Was o tym, że Epic Games Store rozszerzyło swoje rozdawnictwo darmowych gier także na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS. W pierwszym miesiącu użytkownicy mogli odebrać za darmo dwie produkcje: Dungeon of the Endless: Apogee oraz Bloons TD6. Teraz zaś przyszła pora na dwa kolejne tytuły.

Nie tylko PC. Epic Games Store zaczyna rozdawanie darmowych gier także na Androidzie oraz iOS

Od 20 lutego do 20 marca 2025 roku użytkownicy Epic Games Store mogą pobrać za darmo Star Wars: Knights of the Old Republic oraz sequel, Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords. Oferta dostępna jest zarówno na smartfonach i tabletach z Androidem, jak i na sprzętach Apple. Jedynym wymogiem do skorzystania z promocji jest pobranie aplikacji i posiadanie konta w sklepie firmy Epic Games.

Obie części Star Wars: KOTOR spotkały się z uznaniem graczy oraz krytyków. W momencie premiery doceniono je za świetna historię, postacie, wciągającą rozgrywkę oraz klimat Gwiezdnych Wojen. W 2021 roku zapowiedziano, że pierwsze Knights of the Old Republic doczeka się remake'u, jednak aktualny stan tego projektu jest niejasny i od dawna nie dostaliśmy na jego temat żadnych nowych informacji.