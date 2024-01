Death Stranding 2 - pełny tytuł gry wyciekł do sieci. Wkrótce mamy zobaczyć nowy zwiastun

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Kojima Productions

billbil-kun, informator, którego wiarygodność wielokrotnie się potwierdzała, ujawnił, że Death Stranding 2 ma trafić na rynek z podtytułem "On the Beach". Co więcej dodał on, że fani nie będą czekać dłużej na oficjalne potwierdzenie, bo już wkrótce mamy doczekać się nowych informacji na temat nowej produkcji autorstwa Kojima Productions.

Choć billbil-kun nie podał konkretnego terminu to zdradził, że ogłoszenie powinno pojawić się w ciągu najbliższych 15 dni. Niektórzy zaczęli spekulować, że kolejny zwiastun DS2 zostanie pokazany podczas kolejnej, niezapowiedzianej jeszcze prezentacji z cyklu State of Play. Plotki na ten temat również pojawiają się od jakiegoś czasu.

Pierwsze Death Stranding zadebiutowało na PlayStation 4 w 2019 roku. Później doczekało się portu na PC oraz rozszerzonego wydania z podtytułem Director's Cut. Sequel zapowiedziano w 2022 roku podczas gali The Game Awards.