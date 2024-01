Persona 3 Reload - zobaczcie zwiastun live-action. W roli głównej gwiazda The Umbrella Academy

fot. youtube.com

Firma Atlus opublikowała nowy zwiastun gry Persona 3 Reload, czyli remake'u jRPG z 2006 roku. Tym razem nie otrzymaliśmy klasycznego materiału z wprowadzaniem do fabuły, przedstawieniem bohaterów czy licznymi scenami przedstawiającymi rozgrywkę i zamiast tego postawiono na wideo live-action, w którego centrum znalazł się Aidan Gallagher, amerykański aktor, którego widzowie mogą kojarzyć między innymi z roli Numeru Pięć w serialu The Umbrella Academy. Taki wybór najprawdopodobniej nie był przypadkiem, bo zdolnością serialowego bohatera było podróżowanie w czasie i przestrzeni, a to właśnie czas odgrywa istotną rolę w fabule Persony 3.

Persona 3 Reload - zwiastun live-action

Premiera Persona 3 Reload już 2 lutego na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.