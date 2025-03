Apple TV+ tworzy adaptację nagradzanej książki science fiction. Ujawniono obsadę

Źródło: HarperCollins Publishers

Mamy już chyba pełną obsadę serialu Neuromancer od Apple TV+. Główne role zagrają Max Irons (Intruz, Miss Austen), André De Shields (Podżegacze), Marc Menchaca (Ozark), Callum Turner (Władcy przestworzy) i Briana Middleton (Oszustwo). W produkcji zagrają również Joseph Lee, Mark Strong, Cleménce Poésy, Peter Sarsgaard, Emma Laird i Dane DeHaan.

Callum Turner zagra głównego bohatera, utalentowanego hakera Case'a. Briana Middleton wcieli się w jego partnerkę Molly. Max Irons dostał rolę Jeana Tessier-Ashpoola, De Shields Juliusa Deane'a, a Menchaca The Dixie Flatline.

Neuromancer - informacje

Książka Neuromancer autorstwa Williama Gibsona zgłębia tematy sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości. Historia rozgrywa się w dystopijnej przyszłości. Głównym bohaterem jest jeden z najlepszych „kowbojów cyberprzestrzeni” Case, który został przez byłych pracodawców za karę odłączony od wirtualnego świata i uwięziony we własnym ciele. Pojawia się jednak szansa, by odzyskać to, co stracił. Neuromancer uważa się ją za klasykę cyberpunku i sci-fi. Książka wygrała między innymi nagrody Hugo, Nebula i Philip K. Dick Memorial Award.

Adaptacja od Apple TV+ będzie składała się z 10 odcinków. Twórcami są Graham Roland i JD Dillard. Roland będzie również showrunnerem, a Dillard wyreżyseruje odcinek pilotażowy.