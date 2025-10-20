Joe Manganiello jako "idealny Deathstroke". Nowe zdjęcie z Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera

Źródło: Twitter/Joe Manganiello

Zack Snyder niedawno wywołał poruszenie w internecie, udostępniając nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcie Supermana granego przez Henry'ego Cavilla z filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Teraz podzielił się kolejną czarno-białą fotografią z planu, na której znajduje się Joe Manganiello w roli Slade'a Wilsona, znanego jako Deathstroke.

Nowe zdjęcie Deathstroke'a z Ligi Sprawiedliwości

Joe Manganiello wcielił się w Slade'a Wilsona tylko w krótkiej scenie po napisach końcowych filmów Liga Sprawiedliwości (2017) i Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Aktor miał powrócić jako główny złoczyńca w filmie o Batmanie z Benem Affleckiem. Jednak wszystko się zmieniło, gdy odtwórca Bruce'a Wayne'a i reżyser odeszli z projekt, a Matt Reeves został zatrudniony do stworzenia własnej wersji Mrocznego Rycerza.

W podpisie Zack Snyder napisał, że zrobił to zdjęcie monochromatyczną Leicą i zmodyfikowanym obiektywem Dream 50 mm od Zero Optik. Podziękował też Manganiello za wcielenie się w "idealnego Deathstroke'a".

Przypomnijmy, że w rozmowie z 2020 roku Manganiello porównał scenariusz nieistniejącego filmu z Affleckiem do thrillera Davida Finchera pt. Gra. Zdradził, że to była mroczna historia, w której Deathstroke był niczym rekin albo czarny charakter z horroru, który niszczył życie Wayne'a od środka. Zabijał wszystkich jego bliskich, niszcząc mu życie. Próbował zadać mu cierpienie, ponieważ czuł, że Wayne jest odpowiedzialny za coś, co mu się przydarzyło.

Natomiast nie jest wykluczone, że Snyder wróci do kręcenia filmów w nowym DCU. Rok temu przyznał, że jest na to otwarty. Dodał, że jeśli postacie będą traktowane z szacunkiem i zgodnie z kanonem to zgodzi się. Na razie nie ma żadnych doniesień o nawiązaniu nowej współpracy z DC Studios.

