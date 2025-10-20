placeholder
The Mandalorian & Grogu - znamy szczegół fabuły. Syn kultowej postaci jednym z głównych bohaterów!

Pierwszy teaser filmu The Mandalorian & Grogu niewiele zdradził, więc wciąż niewiele wiadomo o fabule powrotu Star Wars na kinowe ekrany. Dzięki jednemu z aktorów poznaliśmy jednak kluczowy szczegół, który zaskakuje – ta informacja do tej pory nie wyciekła do sieci.
The Mandalorian & Grogu fot. Lucasfilm Ltd.
Jeremy Allen White, znany z hitu The Bear, w filmie The Mandalorian & Grogu gra Hutta Rottę, czyli syna kultowego gangstera Jabby, którego poznaliśmy w Powrocie Jedi. Aktor był gościem programu The Graham Norton Show, w którym promował film Springsteen: Ocal mnie od nicości. W każdym jego wywiadzie pojawiają się pytania o Gwiezdne wojny.

Gwiezdne wojny - Hutt Rotta bohaterem

Okazuje się, że Hutt Rotta będzie jedną z głównych postaci i przeżyje przygody razem z Mandalorianinem i Grogu! Tak aktor odpowiedział, gdy Graham Norton pokazał mu zdjęcie Jabby i zadał pytanie:

– Zgadza się. To tata. To interesujące, bo nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Wyglądam bardzo podobnie w filmie, więc użyczam jedynie głosu. Nie zakładam na siebie niczego specjalnego. Jest nieco bardziej masywny, ale to wciąż Hutt. Przez większość filmu biega razem z Mandalorianinem. Rotta potrafi bardzo szybko się poruszać.

nullfot. Lucasfilm Ltd.

Do tej pory nie było informacji o tym, jak ważną dla fabuły postacią jest Rotta. Z przecieków wiedzieliśmy jedynie, że syn Jabby nie został gangsterem jak ojciec, lecz gladiatorem, który odnosi sukcesy na arenie. Pełny zwiastun pokazujący go w akcji może być sporym zaskoczeniem dla widzów.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - premiera filmu w kinach odbędzie się w maju 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
2026
Star Wars: The Mandalorian and Grogu Przygodowy

