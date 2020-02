Deepfake: Jeff Bezos i Elon Musk w Star Treku

Elon Musk i Jeff Bezos mogą różnić się w swoim podejściu do nowych technologii, ale obu z pewnością można nazwać wpływowymi wizjonerami. To ich zespoły eksperymentują ze sztuczną inteligencją oraz rozwiązaniami, które pomogą ludzkości podbić kosmos. Nic więc dziwnego, że to szefów SpaceX oraz Amazonu youtuber TheFakening postanowił wtłoczyć w rolę bohaterów pilotażowego odcinka serialu Star Trek: Oryginalna Seria z lat 60.

Aby przenieść Muska i Bezosa do świata science-fiction autor sięgnął po technologię deepfake. Algorytm przeanalizował fizjonomię twarzy obu mężczyzn, a następnie automatycznie nałożył na nagranie maskę graficzną, wtłaczając ich w nowe role.

Choć tak zmontowany materiał nie wygląda perfekcyjnie – twarz Muska jest rozmyta, a kolor skóry Bezosa odstaje od reszty postaci – scena prezentuje się doość efektownie. A przy okazji pokazuje, potencjał, jaki tkwi w deepfake'ach. Przy odpowiednim wysiłku nawet materiały sprzed lat da się odświeżyć i zmienić ich wydźwięk poprzez podmianę aktorów. Oto jak szef Amazonu wypadł jako wielkogłowy Talosianin: