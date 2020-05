Deliver Us From Evil - zwiastun koreańskiego filmu akcji. Strzelaniny i sceny walk

materiały prasowe

Deliver Us From Evil będzie kolejnym po latach projektem w reżyserii Hong Won-chana. Ostatnim jego filmem jest Opiseu z 2014 roku. Tym razem postanowił jednak znowu stanąć za kamerą. Wcześniej stworzył też scenariusz do filmu Morze żółte, opowiadające historię taksówkarza z Chin, który w celu spłacenia swoich długów, wyrusza do Korei, aby wykonać morderstwo na zlecenie.

Nowy film Hong Won-chana pt. Deliver Us From Evil, nie będzie tematycznie daleki od produkcji z 2010 roku. Tym razem historia skupi się na mężczyźnie poświęcającym bardzo wiele, starając się uciec przed śmiercią. W głównych rolach występują Hwang Jung-min, Lee Jung-jae, Park Jung-min oraz Choi Hee-seo.

Deliver Us From Evil

Film zadebiutuje w Korei Południowej w lipcu 2020 roku. Nie znamy na razie daty międzynarodowej premiery. Zobaczcie zwiastun: