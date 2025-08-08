Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Sequel Fantastycznej 4 w przygotowaniu? Wiemy, kto miałby powrócić!

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zaliczyło spadek w box office, co od razu budzi dyskusje o potencjale na drugą część. Choć nie ma żadnych oficjalnych informacji ani zapowiedzi, pojawiają się pierwsze doniesienia na ten temat!
Autopromocja
tpb-vod

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zaliczyło spadek w box office, co od razu budzi dyskusje o potencjale na drugą część. Choć nie ma żadnych oficjalnych informacji ani zapowiedzi, pojawiają się pierwsze doniesienia na ten temat!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
marvel plotka MCU
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
marvel plotka MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
37. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki fot. Marvel Studios
Reklama

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki przy wysokich ocenach krytyków i dobrym otwarciu zaliczyło spory spadek w box office podczas drugiego weekendu od premiery w Stanach Zjednoczonych. To jednak nie wydaje się zniechęcać Marvel Studios w kwestii ewentualnego sequela - prawdopodobnie istnieją już plany na kontynuację!

Fantastyczna 4 - sequel

Scooper Jeff Sneider stwierdził, że Matt Shakman prawdopodobnie powróci w kontynuacji w roli reżysera. Nie mamy jednak żadnych oficjalnych informacji na temat ogłoszenia kolejnej części - wiadomo jedynie, że Fantastyczna 4 pojawi się w Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Być może po premierze tych filmów pojawi się sequel tegorocznego letniego hitu od MCU. 

Iman Vellani ocenia Fantastyczną 4 i Galactusa. Czy podoba jej się nowy film MCU?

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - fabuła, obsada, data premiery

Fantastyczna Czwórka stanie przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem, Galactusem i jego tajemniczą herold, Silver Surfer. A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty. 

W potwierdzonej obsadzie są Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Stwór), John Malkovich, Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser i Ralph Ineson (Galactus). Reżyserem filmu jest Matt Shakman.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki jest już dostępny do obejrzenia w kinach w całej Polsce. 

 

Źródło: comicbookmovie

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Love Hurts
-

Ten film ominął polskie kina. Sprawdźcie, gdzie można go obejrzeć!

2 HBO Max
-

Koniec pobłażliwości - HBO Max przechodzi do "agresywniejszych" działań. Chodzi o dzielenie haseł

3 Rise of the Raven
-

Serial historyczny z rozmachem Gry o tron. Zwiastun węgierskiej superprodukcji robi wrażenie

4 1. Matt Smith (11. Doktor)
-
Plotka

Kto będzie złoczyńcą w Star Wars: Starfighter? Matt Smith w końcu jako Sith?

5 Doom: The Dark Ages - aktualizacja
-

Duża aktualizacja Doom: The Dark Ages. Nowy tryb rozgrywki i bardziej dynamiczna walka

6 Michael Bay
-

Michael Bay nie zrobi filmu akcji z Willem Smithem. Co się stało?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e152

Moda na sukces

s12e05

Okrutni jajcarze

s15e21

Bob’s Burgers

s08e11

Ekipa z New Jersey

s58e20

s27e13

Big Brother (US)

s21e03

Misja Moda

s2025e155

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

The Pickup

06

sie

Film

The Pickup
Królowe dragu i zombie

06

sie

Film

Królowe dragu i zombie
Lesbijska księżniczka kosmosu

06

sie

Film

Lesbijska księżniczka kosmosu
Miłość boli

07

sie

Film

Miłość boli
Boska Sarah Bernhardt

08

sie

Film

Boska Sarah Bernhardt
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ni Ni
Ni Ni

ur. 1988, kończy 37 lat

Veronica Falcón
Veronica Falcón

ur. 1966, kończy 59 lat

Matt Shakman
Matt Shakman

ur. 1975, kończy 50 lat

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman

ur. 1937, kończy 88 lat

Keith Carradine
Keith Carradine

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

6

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

7

Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

8

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

9

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

10

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki: gdzie i o której oglądać koncert?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV