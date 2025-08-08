Sequel Fantastycznej 4 w przygotowaniu? Wiemy, kto miałby powrócić!
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zaliczyło spadek w box office, co od razu budzi dyskusje o potencjale na drugą część. Choć nie ma żadnych oficjalnych informacji ani zapowiedzi, pojawiają się pierwsze doniesienia na ten temat!
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki przy wysokich ocenach krytyków i dobrym otwarciu zaliczyło spory spadek w box office podczas drugiego weekendu od premiery w Stanach Zjednoczonych. To jednak nie wydaje się zniechęcać Marvel Studios w kwestii ewentualnego sequela - prawdopodobnie istnieją już plany na kontynuację!
Fantastyczna 4 - sequel
Scooper Jeff Sneider stwierdził, że Matt Shakman prawdopodobnie powróci w kontynuacji w roli reżysera. Nie mamy jednak żadnych oficjalnych informacji na temat ogłoszenia kolejnej części - wiadomo jedynie, że Fantastyczna 4 pojawi się w Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Być może po premierze tych filmów pojawi się sequel tegorocznego letniego hitu od MCU.
Iman Vellani ocenia Fantastyczną 4 i Galactusa. Czy podoba jej się nowy film MCU?
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - fabuła, obsada, data premiery
Fantastyczna Czwórka stanie przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem, Galactusem i jego tajemniczą herold, Silver Surfer. A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.
W potwierdzonej obsadzie są Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Stwór), John Malkovich, Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser i Ralph Ineson (Galactus). Reżyserem filmu jest Matt Shakman.
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki jest już dostępny do obejrzenia w kinach w całej Polsce.
Źródło: comicbookmovie
