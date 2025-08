Ranking absurdalnych parodii w stylu Nagiej broni. Komedie tak głupie, że aż genialne!

fot. materiały promocyjne

Czym jest parodia filmowa? To szczególny rodzaj komedii, który z przymrużeniem oka, ale i ostrzem satyry, rozprawia się ze schematami rządzącymi popkulturą. Tego typu filmy wyśmiewają absurdy gatunkowe, obnażają klisze i w przewrotny sposób komentują niedorzeczności fabularne oraz formalne, które nierzadko psują jakość mainstreamowych produkcji.

Złoty okres parodii przypadł na lata 80. i początek 90., kiedy to Jim Abrahams oraz bracia David i Jerry Zuckerowie wynieśli ten gatunek na salony. Czerpiąc inspirację z dziedzictwa Monty Pythona, bezlitośnie punktowali najczęściej filmy sensacyjne i kryminalne, serwując widzom absurdalne, surrealistyczne i często niepoprawne politycznie żarty.

W efekcie powstały legendarne komedie, takie jak Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego, Czy leci z nami pilot? czy Ściśle tajne, które do dziś uchodzą za jedne z najzabawniejszych filmów wszech czasów.

Świetnym twórcą parodii był również Mel Brooks, który już w latach 70. z powodzeniem bawił się konwencją westernu w Płonących siodłach, a później rozbawił widzów błyskotliwą satyrą na Gwiezdne wojny w filmie Kosmiczne jaja. Niestety, z biegiem lat poziom tego gatunku wyraźnie się obniżył. Dobitnym przykładem jest seria Straszny film – o ile pierwsza część jeszcze bawiła świeżym podejściem, to kolejne opierały się głównie na wulgarności, tanim efekcie szoku i powtarzalnych gagach, które rzadko kiedy naprawdę śmieszyły.

Powstało wiele przeciętnych lub wręcz słabych parodii, przez co widzowie zaczęli podejrzewać, że gatunek parodii filmowej przeszedł do historii. Na szczęście, nowa Naga broń przyniosła nadzieję na jego powrót – to co prawda jeszcze nie poziom klasyków sprzed dekad, ale z pewnością sygnał, że satyryczne kino ma szansę znów zaistnieć. Seth MacFarlane, znany z Family Guya, wydaje się być odpowiednią osobą, by tchnąć w ten gatunek nowe życie.

W naszym zestawieniu zebraliśmy najbardziej znane, kontrowersyjne i kultowe parodie filmowe, które – podobnie jak Naga broń – stawiają na absurdalny humor, lawinę gagów i celową przesadę w każdej scenie. Skupiliśmy się wyłącznie na filmach realizowanych w tej samej konwencji: luźnej, szkatułkowej, gdzie fabuła jest pretekstem do żartu, a liczy się przede wszystkim tempo, groteska i nonsens. Dlatego w rankingu nie znalazły się parodie o bardziej klasycznej strukturze narracyjnej czy subtelniejszym stylu. Wybraliśmy te, które formą najbliżej nawiązują do kultowej Nagiej broni, choć ich poziom bywa różny, co właśnie postanowiliśmy ocenić. Zobaczcie, kto znalazł się na podium!

Ranking absurdalnych parodii w stylu Nagiej Broni