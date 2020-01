Dell Alienware Concept UFO – pecet w formie Nintendo Switcha

Granie w drodze jest w modzie. W erze wszechobecnych smartfonów i tabletów nie dziwi popularność Nintendo Switcha, jedynej mainstreamowej konsoli przenośnej obecnej generacji. Producenci gadżetów mobilnych przyzwyczaili nas do tego, że grać możemy nie tylko w domu, ale i poza nim. A jeśli ktoś poszukuje bardziej rozbudowanych produkcji niż te na Androida czy iOS-a, Switch może zapewnić mu dostęp do gier klasy AAA w wersji mobilnej. Nie dziwi także to, że o posiadaniu w swoim portfolio podobnych produktów marzą niektórzy producenci komputerów, którzy doceniają potencjał branży mobilnej. W tej grupie jest m.in. firma Dell, która zaprojektowała pecetową konsolę podobną do Switcha.

Alienware Concept UFO to prototyp przenośnego komputera z 8-calowym wyświetlaczem oraz doczepianymi kontrolerami, który po zadokowaniu przesyła obraz na ekran telewizora. W ciekawy sposób projektanci podeszli do padów, które nie tylko mocowane są do obudowy przy wykorzystaniu uchwytów magnetycznych, ale można je także połączyć ze specjalnym akcesorium, aby zamienić w pełnoprawny kontroler do grania na dużym ekranie.

Jak przystało na gamingowy komputer, sercem urządzenia jest system Windows 10 zintegrowany z intuicyjnym interfejsem graficznym opracowanym na potrzeby przenośnej konsoli. Podczas targów CES 2020 w Las Vegas firma zaprezentowała, jak gadżet radzi sobie z grą F1 Racing. Według redaktorów serwisu Engadget mnikonsola była w stanie odpalić tytuł w ok. 30 klatkach na sekundę, z kolei w trybie wielkoekranowym udało się odpalić World War Z w 60 klatkach na sekundę.

Zdjęcie: Alienware

Niestety z Alienware Concept UFO jest pewien problem – to tylko projekt koncepcyjny, który z pewnością nie trafi na rynek w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Ale zaprezentowanie tej zabawki to najlepszy dowód na to, że branża interesuje się graniem mobilnym. Być może za kilka lat, kiedy inżynierowie zrobią kolejny krok w stronę miniaturyzacji, Switch nie będzie jedyną konsolą przenośną i w pecetowe tytuły będziemy w stanie zagrać na urządzeniach zainspirowanych Alienware Concept UFO.