PlayStation 5 na CES 2020. Sony pokazuje logo i potwierdza funkcje konsoli

Kto czekał na konferencję CES 2020 i liczył, że Sony pokaże PlayStation 5, ten srogo się zawiódł. Konsola nie była obecna na wydarzeniu, nie pokazano nawet jej renderów. Ujawniono jedynie logo, które nie jest szczególnie zaskakujące i w zasadzie różni się tylko cyfrą w nazwie.

Jim Ryan z Sony powiedział jednak kilka zdań o nowej generacji sprzętu, potwierdzając ujawnione wcześniej informacje. PlayStation 5 będzie konsolą, która skorzysta z dźwięku w technologii 3D Audio, haptycznych wibracji i adaptacyjnych spustów następcy DulaShocka 4, ultra-szybkiego SSD dzięki któremu wczytywanie się gier ma być znacznie skrócone, ray tracingu wbudowanego w podzespoły oraz Ultra HD Blu-ray.

Ryan zakończył "prezentację" informacją, że więcej szczegółów dotyczących PlayStation 5 i gier zmierzających na tę platformę dostaniemy później, bliżej premiery tego sprzętu. Przypominamy, że ta planowana jest na okres świąteczny 2020 roku.

Zobaczcie też krótkie wideo z CES 2020, w których przedstawiono gry już dostępne na PlayStation 4 i takie, które zadebiutują w nadchodzących miesiącach, wśród których znalazło się m.in. The Last of Us: Part II oraz Ghost of Tsushima