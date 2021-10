Dell chciał sprzedawać komputery z macOS od Apple

Źródło: Apple

Współczesną branżę komputerów osobistych możemy z grubsza podzielić na dwie kategorie: sprzęty od Apple oraz całą resztę. Posiadacze pecetów mogą swobodnie przebierać w konfiguracjach sprzętowych oraz systemach operacyjnych, na których będą pracować. Apple podchodzi do tematu znacznie bardziej rygorystycznie, ograniczając możliwość modernizacji sprzętu oraz instalując macOS wyłącznie na autorskich komputerach. Ale niewiele brakowało, aby sytuacja w branży wyglądała zgoła odmiennie – korporacja z Cupertino prowadziła rozmowy na temat licencjonowania swojego systemu operacyjnego na urządzenia konkurencji.

O sprawie poinformowała redakcja serwisu CNET powołując się na Play Nice But Win, autobiografię Michaela Della, założyciela i dyrektora generalnego przedsiębiorstwa Dell. Michael wspomina w niej o rozmowach, jakie prowadził ze współzałożycielem Apple, Steve’em Jobsem, na temat licencjonowania macOS na komputery marki Dell. Do negocjacji doszło w momencie, w którym Apple przygotowywało się do porzucenia architektury PowerPC na rzecz intelowskich układów x86. Jobs chciał, aby klienci zainteresowani zakupem komputerów konkurencji mogli zadecydować, jaki system operacyjny obsłuży ich maszyny – Windows czy macOS.

Na drodze do realizacji umowy stanęły jednak warunki stawiane przez każdą ze stron. Dell był gotowy płacić Apple marżę licencyjną od każdego sprzedanego komputera z macOS na pokładzie. Wizja Jobsa zakładała z kolei, że firma będzie preinstalować macOS na każdym pececie, a co za tym idzie – otrzyma marżę ze sprzedaży każdego komputera, niezależnie od tego, z jakiego systemu operacyjnego będzie korzystać końcowy odbiorca.

Na takie brzmienie umowy Dell nie mógł sobie pozwolić, koszty operacyjne przedsięwzięcia mogłyby przewyższyć potencjalne zyski z tej współpracy. Gdyby jednak firmom udało się porozumieć, licencjonowanie macOS-a prawdopodobnie poważnie wpłynęłoby na wygląd współczesnego sektora komputerów osobistych. Mogłoby np. przyczynić się m.in. do zauważalnego zwiększenia udziału macOS-a na rynku systemów operacyjnych.