Sony potwierdza: kolejne gry z PlayStation będą trafiać na pecety

fot. SIE

Horizon: Zero Dawn, Death Stranding, Days Gone. Gry, które miały napędzać popularność platformy PlayStation, trafiły na komputery osobiste, gdzie spotkały się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony odbiorców. Debiut tych tytułów w pecetowej odsłonie przebiegł tak dobrze, że wkrótce dołączy do nich jeszcze ceniona jedna gra ze stajni Sony, Uncharted 4: Kres Złodzieja.

Tym ruchem Sony dało jasno do zrozumienia, że od teraz na bezwzględną wyłączność tytułów od PlayStation Studios nie mamy co liczyć. Największe hity prędzej czy później mogą doczekać się swojej pecetowej odsłony, co potwierdził zarówno niedawny debiut zakładki PlayStation Studios w ramach platformy Steam, jak i słowa samego Hermena Hulsta.

Szef PlayStation Studios podczas sesji Q&A zorganizowanej za pośrednictwem firmowego bloga wypowiedział się na temat strategii korporacji w zakresie dystrybucji gier od studiów zależnych. Hulst stwierdził, że jeśli ktoś chce zagrać w takie hity jak Horizon: Forbidden West bez czekania na nie zbyt długo, powinien zdecydować się na zakup PlayStation. I na takim pośrednim potwierdzeniu otwarcia się na rynek PC nie zakończył swojej wypowiedzi:

Wciąż jesteśmy na początku naszej pecetowe drogi, a Horizon Zero Dawn okazał się wielkim sukcesem. Myślę, że udowodnił, iż jest zapotrzebowanie wśród graczy spoza ekosystemu PlayStation, aby doświadczyć tych niesamowitych gier, które zadowalały fanów PlayStation od lat. Ale chciałbym podkreślić, że to PlayStation pozostanie najlepszym miejscem do grania w tytuły od PlayStation Studios w dniu premiery. Cenimy jednak graczy pecetowych i będziemy dalej myśleć nad tym, aby w odpowiednim momencie wypuścić dla nich każdą grę. Bend Studio 18 maja wypuściło pecetową odsłonę Days Gone, co oznacza, że pojawiła się ok. dwa lata po premierze na PlayStation 4.

Wszystko wskazuje zatem na to, że Sony ugięło się pod presją rynku i w 2021 roku na dobre zakończy się era gier wydawanych na wyłączność. Choć tytuły PlayStation Studios nie pojawią się na pececie w dniu ich premiery na PS5, prędzej czy później trafią w objęcia Steama.