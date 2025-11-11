Źródło: DC Comics

DC Studios oraz HBO Max ogłaszają nowy serial należący do uniwersum DCU. Jest to spin-off Supermana, czyli opowiada o jednej z postaci z tego filmu - w tym przypadku Jimmym Olsenie, a tytuł brzmi DC Crime.

DC Crime - szczegóły serialu

Skyler Gisondo ponownie zagra Jimmy'ego Olsena. A projekt ma w jakimś sensie przypominać dokumentalny serial true crime osadzony w uniwersum DCU.

Historia pierwszego sezonu skupia się na słynnym z komiksów i starych seriali złoczyńcy znanym jako Gorilla Grodd, który często walczył z Flashem (tego jeszcze nie ma w DCU). Grodd to wielki goryl, który po kontakcie z pozaziemskim statkiem dostał parapsychiczne moce i nabył wyjątkowych umiejętności.

Za sterami serialu stoją Tony Yacenda i Dan Perrault, którzy stworzyli już projekt związany z true crime – netflixowy Amerykański wandal. To była akurat satyra true crime. Będą scenarzystami, producentami wykonawczymi i showrunnerami. James Gunn oraz Peter Safran będą producentami wykonawczymi.

Yacenda pracował też przy serialach Chad Powers i Dave. Natomiast Perrault przy The Residence Netflixa.