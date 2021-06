Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles - pierwsze spojrzenie na fabularną kampanię w grze

fot. SEGA

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles to nadchodząca bijatyka na podstawie popularnej mangi i anime. Produkcja zaoferuje nie tylko znanych bohaterów, w których będziemy mogli wcielić się w trybie swobodnych pojedynków, ale też fabularną kampanię dla jednego gracza. To właśnie temu drugiemu elementowi poświęcony jest najnowszy zwiastun gry.

Z materiału wynika, że kampania połączy eksplorację lokacji oraz pojedynki toczone na zamkniętych arenach. Zwiastun wyraźnie sugeruje też, że możemy spodziewać się tutaj wiernej adaptacji wydarzeń przedstawionych w anime - napotkamy więc znane postacie i demony.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles zadebiutuje w Europie i Stanach Zjednoczonych na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X już 15 października.