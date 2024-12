Dlaczego Denethor z Władcy Pierścieni oszalał? Teoria fanów obwinia... pomidory

fot. New Line Cinema

Reklama

O kultowości i ogromnym wpływie trylogii Władcy Pierścieni od Petera Jacksona świadczy fakt, że dwie dekady później nadal mówi się o tych filmach i powstają wokół nich kolejne teorie. W ostatnim czasie marka zaczęła odżywać za sprawą serialu Prime Video i nowego, kinowego filmu, ale Oscarowe produkcje z początku XXI wieku nie tracą na zainteresowaniu fanów.

Denethor (John Noble), ojciec Boromira i Faramira, namiestnik Gondoru, to jedna z tragicznych, ale przy tym bardziej nielubianych postaci w filmach, czemu pomaga fantastyczna gra aktorska. Faworyzuje jednego syna ponad drugiego, którego jest gotów wysłać na śmierć. Ostatecznie jego obłęd doprowadza go do śmierci. Każdy na pewno pamięta obrzydliwą, ale świetną scenę, gdy podczas szarży kawalerii Gondoru z Faramirem na czele, Denethor rozkazuje Pippinowi śpiewać, gdy w gnuśny i obleśny sposób obżera się jedzeniem. Fani w jednej z teorii twierdzą, że stoi za tym coś więcej.

Dlaczego Denethor z Władcy Pierścieni oszalał?

Teoria stara się wyjaśnić skąd wzięło się szaleństwo u Denethora. Czy coś jeszcze poza śmiercią Boromira mogło wpłynąć jego psychikę? Zdaniem fanów - tak. Do stworzenia tej teorii sięgnęli do naszej historii. W XVIII wieku uważano bowiem, że pomidory są trujące, a Denethor zajada się właśnie nimi. Oczywiście nie jest to prawda, ale istniały badania wskazujące na to, że soki z pomidorów w połączeniu z ołowianymi naczyniami potrafiły wytworzyć pewien trujący kwas, który mógł doprowadzić do zatrucia ołowiem. Podobne działanie mogło też wywołać picie wina z takich kielichów.

Jeśli był to celowy zabieg ze strony reżysera, to warto przy tym nadmienić, że w książkach J.R.R. Tolkiena nie pojawia się tak szczegółowa scena, która mogłaby wskazywać na dodatkowe czynniki stojące za szaleństwem Denethora.

Najlepsze postacie z Władcy Pierścieni