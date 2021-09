Denis Villeneuve, ty j***ny dupku. Ostra odpowiedź kolegi z branży na krytykę filmów MCU

Fot. Imdb/marvel

Denis Villeneuve to reżyser, który jest odpowiedzialny między innymi za Diunę, niedługo debiutującą na dużym ekranie. Twórca filmowy został niedawno zapytany o to, co sądzi o popularności produkcji superbohaterskich. Odpowiedział, że zdecydowanie za wiele filmów Marvela to kopiuj i wklej samych siebie. W następnej rozmowie sprostował, że nic to im nie ujmuje, po prostu mają pewien schemat. Neill Blomkamp, znany na przykład z reżyserii Demonic czy Dystrykt 9, postanowił skomentować sytuację na swoich mediach społecznościowych. Choć był niezwykle oszczędny, to udało mu się za pomocą jednego zdania wyrazić więcej niż tysiąc słów.

Neill Blomkamp na swoim Twitterze napisał: co za j***ny dupek.

Poniżej można zobaczyć wpis reżysera, jak i wulgarny komentarz w odniesieniu do twórcy Diuny.

https://twitter.com/NeillBlomkamp/status/1438509882441809931

O tym, jak Denis Villeneuve skrytykował filmy MCU, pisaliśmy tutaj. Ciężko powiedzieć, dlaczego Neill Blomkamp aż tak mocno zareagował na wypowiedź kolegi z branży.

