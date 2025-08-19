Carl Morck rozwiąże kolejną kryminalną zagadkę. Netflix zamówił 2. sezon Dept. Q!
Netflix ogłosił, że powstanie 2. sezon Dept. Q, który jest adaptacją popularnej serii książek. Do roli Carla Morcka powróci Matthew Goode oraz pozostali aktorzy.
Dept. Q to dramat kryminalny oparty na popularnej duńskiej serii powieści Departament Q autorstwa Jussiego Adlera-Olsena. Serial opowiada historię Carla Morcka stojącego na czele tytułowego departamentu, który zajmuje się starymi sprawami, które nie zostały rozwiązane. Akcja produkcji została przeniesiona z Danii do Szkocji.
Dept. Q z 2. sezonem
Na przełomie maja i czerwca dość niespodziewanie serial zyskał dużą popularność na Netfliksie. Pomimo minimalnej promocji Dept. Q przez sześć tygodni znajdował się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądalnych seriali anglojęzycznych na platformie. W rezultacie streamer zamówił 2. sezon. Do swoich ról powrócą Matthew Goode (Morck), Alexej Manvelov (Akram), Leah Byrne (Rose) i Jamie Sives (Hardy). Podobnie jak w pierwszej serii, zdjęcia będą odbywać się w Edynburgu w Szkocji.
Scott Frank (Gambit królowej) jest scenarzystą i reżyserem serialu. Ponadto pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z Robem Bullockiem i Charlotte Moore. Goode napisał w swoim oświadczeniu:
Nie wiadomo jeszcze, który tom z cyklu Departament Q zostanie zaadaptowany w 2. sezonie. Natomiast wszystkich książek jest 10, a 1. sezon został oparty na pierwszej odsłonie pt. Kobieta w klatce.
Dept. Q - zdjęcia z 1. sezonu
Źródło: Deadline
