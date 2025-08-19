Reklama
Carl Morck rozwiąże kolejną kryminalną zagadkę. Netflix zamówił 2. sezon Dept. Q!

Netflix ogłosił, że powstanie 2. sezon Dept. Q, który jest adaptacją popularnej serii książek. Do roli Carla Morcka powróci Matthew Goode oraz pozostali aktorzy.
Netflix ogłosił, że powstanie 2. sezon Dept. Q, który jest adaptacją popularnej serii książek. Do roli Carla Morcka powróci Matthew Goode oraz pozostali aktorzy.
Dept. Q fot. Netflix
Dept. Q to dramat kryminalny oparty na popularnej duńskiej serii powieści Departament Q autorstwa Jussiego Adlera-Olsena. Serial opowiada historię Carla Morcka stojącego na czele tytułowego departamentu, który zajmuje się starymi sprawami, które nie zostały rozwiązane. Akcja produkcji została przeniesiona z Danii do Szkocji. 

Czytaj więcej: Dept. Q jako wzór adaptacji książki kryminalnej. Dlaczego warto obejrzeć serial Netflixa?

Dept. Q z 2. sezonem

Na przełomie maja i czerwca dość niespodziewanie serial zyskał dużą popularność na Netfliksie. Pomimo minimalnej promocji Dept. Q przez sześć tygodni znajdował się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądalnych seriali anglojęzycznych na platformie. W rezultacie streamer zamówił 2. sezon. Do swoich ról powrócą Matthew Goode (Morck), Alexej Manvelov (Akram), Leah Byrne (Rose) i Jamie Sives (Hardy). Podobnie jak w pierwszej serii, zdjęcia będą odbywać się w Edynburgu w Szkocji.

Scott Frank (Gambit królowej) jest scenarzystą i reżyserem serialu. Ponadto pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z Robem Bullockiem i Charlotte Moore. Goode napisał w swoim oświadczeniu:

Chciałbym podziękować Netflixowi za umożliwienie nam dalszego zgłębiania wątków Departamentu Q. Mamy wspaniałą obsadę i ekipę, na czele z naszym geniuszem Scottem Frankiem. Nie mogę się doczekać, aż przeczytam, co wyjdzie spod jego magicznego pióra.

Nie wiadomo jeszcze, który tom z cyklu Departament Q zostanie zaadaptowany w 2. sezonie. Natomiast wszystkich książek jest 10, a 1. sezon został oparty na pierwszej odsłonie pt. Kobieta w klatce

Dept. Q - zdjęcia z 1. sezonu

Dept. Q

arrow-left
Dept. Q
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: Deadline

