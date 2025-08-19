Carl Morck rozwiąże kolejną kryminalną zagadkę. Netflix zamówił 2. sezon Dept. Q!

fot. Netflix

Dept. Q to dramat kryminalny oparty na popularnej duńskiej serii powieści Departament Q autorstwa Jussiego Adlera-Olsena. Serial opowiada historię Carla Morcka stojącego na czele tytułowego departamentu, który zajmuje się starymi sprawami, które nie zostały rozwiązane. Akcja produkcji została przeniesiona z Danii do Szkocji.

Dept. Q z 2. sezonem

Na przełomie maja i czerwca dość niespodziewanie serial zyskał dużą popularność na Netfliksie. Pomimo minimalnej promocji Dept. Q przez sześć tygodni znajdował się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądalnych seriali anglojęzycznych na platformie. W rezultacie streamer zamówił 2. sezon. Do swoich ról powrócą Matthew Goode (Morck), Alexej Manvelov (Akram), Leah Byrne (Rose) i Jamie Sives (Hardy). Podobnie jak w pierwszej serii, zdjęcia będą odbywać się w Edynburgu w Szkocji.

Scott Frank (Gambit królowej) jest scenarzystą i reżyserem serialu. Ponadto pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z Robem Bullockiem i Charlotte Moore. Goode napisał w swoim oświadczeniu:

Chciałbym podziękować Netflixowi za umożliwienie nam dalszego zgłębiania wątków Departamentu Q. Mamy wspaniałą obsadę i ekipę, na czele z naszym geniuszem Scottem Frankiem. Nie mogę się doczekać, aż przeczytam, co wyjdzie spod jego magicznego pióra.

Nie wiadomo jeszcze, który tom z cyklu Departament Q zostanie zaadaptowany w 2. sezonie. Natomiast wszystkich książek jest 10, a 1. sezon został oparty na pierwszej odsłonie pt. Kobieta w klatce.

