Destiny 2 z nowym lochem. Zwiastun prezentuje Iglicę Obserwatorki

fot. Bungie

Grudzień przyniósł nowe atrakcje dla graczy Destiny 2. W produkcji studia Bungie wystartował kolejny sezon rozgrywek, a także okolicznościowe wydarzenie o nazwie Świtanie, ale na tym nie koniec niespodzianek. Deweloperzy udostępnili również nowy loch o nazwie Iglica Obserwatorki, w której trzyosobowe drużyny ogniowe zajmą się infiltracją placówki na Marsie i przeszkodzą Weksom w próbach powstrzymania przywrócenia StrategOSa Rasputina.

Wraz z lochem do gry trafiły również nowe nagrody do zdobycia. Obejmują one zestawy pancerza, cztery legendarne bronie oraz egzotyczny luk "Hierarchia Pogrzeb". Oprócz tego Strażnicy mogą zdobyć wykonywać opcjonalne wyzwania, by odblokować kolejną pieczęć i związany z nią tytuł "Poszukiwany", otrzymując tym samym możliwość zakupienia specjalnej przypinki poprzez Nagrody Bungie.

Osoby, które chcą zapoznać się z Iglicą Obserwatorki muszą posiadać edycję specjalną Królowej-Wiedźmy lub nabyć Klucz lochu Królowej-Wiedźmy, który dostępny jest w cyfrowym sklepie wewnątrz gry za 2000 sztuk srebra.