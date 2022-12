Destiny 2: Lightfall - Strażnicy i ich wrogowie w światłach neonów! Nowy zwiastun dodatku

fot. Bungie

Destiny 2: Lightfall to nadchodzące rozszerzenie do gry studia Bungie. Już w pierwszym zwiastunie dało się zauważyć, że dodatek stawia na nietypowy klimat, wyraźnie odstający od poprzednich kampanii fabularnych w tej produkcji. Nowy materiał, zaprezentowany na The Game Awards 2022, tylko to potwierdza.

Poniżej możecie zapoznać się z najnowszym zwiastunem, w którym znalazły się fragmenty rozgrywki. To także pierwsza okazja, by zobaczyć w akcji nowe bronie oraz zdolności Strażników.

Destiny 2: Lightfall - premiera już 28 lutego 2023 roku. Osoby, które zdecydują się na zakup dodatku w przedsprzedaży już teraz otrzymają dostęp do egzotycznej karabinu automatycznego.