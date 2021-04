Destiny 2 - Zawody Strażników powracają. Gracze mogą zdobyć wyjątkowe nagrody

fot. Bungie

Już 21 kwietnia w Destiny 2 wystartują kolejne Zawody Strażników. To powracające wydarzenie, w ramach którego gracze stają do walki po to, by uhonorować swoją ulubioną klasę postaci. Zwycięska klasa doczeka się pomnika, który przez rok będzie przypominał o tym sukcesie. Oczywiście nie zabraknie też innych ciekawych nagród, które będzie można zdobyć za udział w rywalizacji. Obejmować one będą m.in. egzotyczny karabin maszynowy Prawowity następca, egzotycznego Wróbla, legendarne przedmioty klasowe, emblematy czy barwy. Nowe towary pojawią się też w sklepie Eververse.

Co ciekawe, gracze będą mogli odblokować też możliwość zakupu fizycznej nagrody - sportowej kurtki Zawodów Strażników. Kupienie jej w oficjalnym sklepie Bungie będzie możliwe po ukończeniu zadania otwierającego nową edycję zawodów.

Zawody Strażników w Destiny 2 potrwają do 12 maja tego roku.