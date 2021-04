Demon Slayer - Sakonji Urokodaki trafi do gry. Zwiastun przedstawia bohatera w akcji

fot. Aniplex

Aniplex i CyberConnect2, czyli odpowiednio wydawca i twórcy gry Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan, ujawnili kolejnego wojownika, w którego będą mogli wcielić się gracze. Jest nim Sakonji Urokodaki, czyli postać, która w mandze i anime nie miała raczej okazji, by pokazać pełnię swoich możliwości. Przypominamy, że Urokodaki szkolił głównego bohatera, Tanjiro Kamado, ale czytelnicy i widzowie nie widzieli go w akcji. Zmieni się to dopiero w nadchodzącej produkcji na PC i konsole. Do sieci trafił zwiastun, dzięki któremu można zapoznać się ze stylem walki tej postaci.

Pozostałe grywalne postacie, które już ujawniono to: Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado i Nezuko Kamado. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan ma zadebiutować w tym roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.