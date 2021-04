Władca Pierścieni - MMO od Amazon Game Studios trafiło do kosza

fot. New Line Cinema

Amazon nie ma łatwo, jeśli chodzi o produkcję gier. Z szumnych zapowiedzi wielkich tytułów nic nie wychodzi i projekty tworzone są latami lub... kończą jak MMO w uniwersum Władcy Pierścieni, nad którym pracowano od 2019 roku. To właśnie ta ostatnia produkcja została skasowana przez wydawcę.

Gra była rozwijana przez Amazon Game Studios we współpracy z chińską firmą Leyou Technologies Holdings Ltd. Chiński producent został ostatecznie wykupiona przez giganta branży, firmę Tencent. I to właśnie Tencent miał stać na przeszkodzie w realizacji projektu.



Jak twierdzi dobrze poinformowany w branży gier Jason Schreier z Bloomberga, władze amerykańskiej firmy nie mogły dojść do porozumienia w tej sprawie z chińskim Tencentem. Negocjacje kontraktowe pomiędzy firmami zakończyły się niepowodzeniem, co ostatecznie przekreśliło dalsze prace.

Przedstawiciel Amazonu w rozmowie z Bloombergiem potwierdził, że MMO nie znajduje się już w produkcji.

Uwielbiamy IP Władcy Pierścieni i jesteśmy rozczarowani, że nie udostępnimy tej gry klientom.

Zespół odpowiedzialny za grę w Amazonie został oddelegowany do prac nad innymi projektami.

Tytuł opracowywany we współpracy z Leyou miał zostać wydany na komputery osobiste i konsole. Produkcja nie miała być powiązana z nadchodzącym serialem od Amazonu.

Wygląda więc zatem, że w najbliższym czasie jedyną grą dotykającą świat Tolkiena będzie The Lord of the Rings: Gollum od Daedalic Entertainment. Jej premiera zaplanowana została na 2022 rok.