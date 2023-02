Destiny - najlepsze i najgorsze gry oraz dodatki. Przypomnijcie je sobie przed premierą Lightfall

fot. Bungie

Już 28 lutego na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X czeka nas premiera Destiny 2: Lightfall, czyli kolejnego dużego rozszerzenia do sieciowej strzelanki stworzonej i rozwijanej przez amerykańskie studio Bungie. Dodatek wprowadzi między innymi nową historię, subklasy Pasma, a także kolejną lokację, neonowe miasto Neomuna znajdujące się na powierzchni Neptuna.

Zbliżający się debiut Upadku Światła to doskonała okazja, by spojrzeć w przeszłość. Postanowiliśmy sprawdzić, jak oceniano poprzednie rozdziały w historii Destiny. Było tego naprawdę sporo, bo od 2014 roku na rynek trafiły dwie gry oraz aż 10 dodatków do nich. Spotkały się one z różnym odbiorem: niektóre krytykowano za niedostateczną liczbę nowych elementów, ale zdarzały się i takie, które wprowadzały mnóstwo nowej zawartości i oczekiwane zmiany.

Destiny - najlepsze gry i dodatki do 1. i 2. części według średniej ocen w serwisie Metacritic

Poniżej znajdziecie gry i dodatki z serii Destiny uszeregowane od najgorzej do najlepiej ocenianych. Za wyznacznik posłużyła nam średnia ocen zebranych w serwisie Metacritic. Do rankingu wybieraliśmy tę wersję, która spotkała się z najlepszym odbiorem.

Destiny 2: Curse of Osiris – średnia ocen 61/100