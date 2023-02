Destiny 2: Lightfall - możecie już zapoznać się z fragmentem soundtracku. Dwa utwory trafiły do sieci

fot. Bungie

Chociaż do premiery Destiny 2: Lightfall pozostało jeszcze kilka dni, to na kanale SonySoundtracksVEVO już teraz opublikowano dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej nadchodzącego rozszerzenia do gry studia Bungie.

Utwór zatytułowany "Battle Ready", jak sugeruje tytuł i jego brzmienie, najprawdopodobniej będzie towarzyszył zmaganiom Strażników z przeciwnikami. "CloudArk" to z kolei dużo spokojniejsza kompozycja - niewykluczone, że usłyszymy ją podczas eksploracji nowej lokacji, miasta Neomuna lub jakichś istotnych, fabularnych wydarzeń z Upadku Światła.

Destiny 2: Lightfall zadebiutuje już 28 lutego na PC oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Rozszerzenie wprowadzi nową historię, lokację subklasę Pasma, a także kolejne wyzwania dla graczy i bronie oraz elementy pancerza do zdobycia. Jedną z nowości będzie również wyczekiwana od dawna możliwość zapisywania zestawów wyposażenia i szybkiego przełączania się między nimi.