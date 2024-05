Dlaczego DeWanda Wise zrezygnowała z roli Kapitan Marvel? Aktorka zdradziła powód

fot. Marvel Studios/Universal Pictures

Pierwotnie to DeWanda Wise została wybrana do roli Marii Rambeau w Kapitan Marvel. Aktorkę obsadzono na początku 2018 roku, ale kilka miesięcy później zrezygnowała z występu w filmie, jeszcze zanim rozpoczęły się prace na planie. Marvel obsadził w tej roli Lashanę Lynch, która już trzykrotnie miała okazję pojawić się w tej roli. Początkowo informowano, że Wise musiała opuścić obsadę Kapitan Marvel z powodu zobowiązań wobec drugiego sezonu Ona się doigra dla Netflixa. Później aktorka wypowiedziała się negatywnie o podejściu Marvela do kręcenia filmów, co zostało uznane za prawdziwy powód jej odejścia.

DeWanda Wise ujawnia powody odejścia z Kapitan Marvel

W rozmowie z The Direct DeWanda Wise przyznała, że jej komentarze o studiu zostały wyrwane z kontekstu i potwierdziła, że zrezygnowała z roli w Kapitan Marvel ze względu na serial Netflixa:

To były zabawne nagłówki. Musiałam opuścić produkcję, ponieważ termin prac kolidował z drugim sezonem Ona się doigra. W jakimś kontekście te powody były jednocześnie prawdą. Wiesz, co mam na myśli? Obawy związane z występami w kinowych hitach nie dotyczą wyłącznie Marvela. To granie w blockbusterach.

Aktorka wyznała, że bardzo ceni sobie niektóre role w superbohaterskich filmach:

Niektóre z tych kreacji były wspaniałe. Myślę o tym, jak niezwykły jest Robert Downey Jr. Hugh Jackman w Loganie dosłownie sprawił, że zapragnęłam zagrać w kinie akcji. Pomyślałam: "Jeśli to zrobię, to może przestanę grać w tych niezależnych filmach i zobaczę, jak to będzie wyglądało".

Wise dodała, że jeśli Marvel będzie otwarty na ponowne obsadzenie jej w innej roli, to chętnie przyjmie proporcję:

Tak, jeśli nadarzy się szansa i będzie ona wystarczająco solidna.

