Dexter: Grzech pierworodny skasowany. Dlaczego cofnięto decyzję o 2. sezonie?
W kwietniu 2025 roku zamówiono 2. sezon serialu Dexter: Grzech pierworodny, a pod koniec sierpnia wycofano się z tej decyzji. Dlaczego nie będzie kontynuacji? To rzadka sytuacja, gdy następuje tak drastyczna zmiana po wcześniejszym zamówieniu nowych odcinków.
Dexter: Grzech pierworodny skasowany. Jak donosi Variety, Paramount zdecydowało się cofnąć decyzję o 2. sezonie, którą podjęto w kwietniu 2025 roku. Pomimo zamówienia żadne prace nad projektem się nie odbywały i nie było ustalonych planów na rozpoczęcie zdjęć do nowych odcinków.
Dexter: Grzech pierworodny – dlaczego serial skasowano?
Powodem jest zmiana władz po połączeniu studiów Paramount i Skydance. Nowy dyrektor operacyjny telewizji Showtime, która produkuje serial, Matt Thunnel i jego ekipa analizowali wszystkie projekty poprzednich władz. Zdecydowali się skasować Grzech pierworodny, ponieważ chcą w pełni skupić się na przyszłości, czyli serialu Dexter: Zmartwychwstanie, który kontynuuje przygody Morgana.
Przypomnijmy, że Dexter: Grzech pierworodny był prequelem i opowiadał o początkach Dextera Morgana w latach 90. W Polsce serial jest dostępny na SkyShowtime. Produkcja została przyjęta pozytywnie, ale nie zachwyciła widzów tak, jak oryginał z Michaelem C. Hallem w roli głównej. Za sterami stał Clyde Phillips.
Źródło: variety.com
