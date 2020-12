Dexter - kiedy rozpoczną się zdjęcia do 9. sezonu? Są kolejne szczegóły fabularne

Źródło: materiały prasowe

Showtime szykuje nowy sezon popularnego serialu Dexter. Ma to być tak naprawdę nowy finał dla produkcji, która spotkała się z ogromną krytyką w związku z poprzednim zakończeniem historii tytułowego bohatera. Reżyserem projektu jest znany fanom serialu Marcos Siega, który odpowiadał wcześniej za dziewięć odcinków produkcji.

Według The Illuminerdi zdjęcia do kontynuacji Dextera mają rozpocząć się w styczniu 2021 roku. Według pogłosek antagonistą głównego bohatera ma być "50-letni mężczyzna imieniem Kurt". Jest to kierowca ciężarówki z północno-wschodniej części USA, który ugruntował sobie pozycję uwielbianego lidera społeczności, z którą w jakiś sposób związany jest tytułowy bohater. Syn Kurta, Matthew, skrywa pewną tajemnicę; jest odpowiedzialny za "ogromny bałagan", który wymaga zatuszowania, czemu ma się przysłużyć majątek ojca. Podobno Showtime dogaduje się w sprawie roli Kurta z Johnem Cusackiem.

Według pierwszego oficjalnego opisu akcja dzieje się 10 lat po zaginięciu Dextera w czasie huraganu Laura. Teraz bohater żyje pod przybranym nazwiskiem daleko od Miami.