Wonder Woman 1984 - pierwsze opinie zwiastują udane superbohaterskie widowisko!

fot. Warner Bros.

Wonder Woman 1984 to projekt, na który długo czekaliśmy. Pierwsi szczęśliwcy obejrzeli film i wygląda na to, że jest na co czekać - opinie są jednogłośnie pozytywne! Oczywiście tego typu minirecenzje zawsze należy traktować z przymrużeniem oka (to krótkie wpisy w social mediach, których autorzy nie wdają się w szczegóły), są to to jednak reakcje kompetentnych krytyków, a ich wydźwięk wróży filmowi bardzo dobrze. Możemy między innymi przeczytać, że film Patty Jenkins jest pełen emocji, a przede wszystkim serca, a reżyserka dostarczyła fanom jeden z najlepszych filmów DC. Całość działa jak należy od pierwszej sekwencji aż do świeżego fabularnie ostatniego aktu, każda ze scen akcji jest przemyślana i unikalna, chemia pomiędzy Gal Gadot i Chrisem Pinem jest wyczuwalna, a emocji nie brakuje. Według opinii reżyserka doskonale pojmuje charakter bohaterki i oddaje jej esencję w filmie. Amy Ratcliffe z Nerdist napisała, że obraz Jenkins nie przypomina żadnego współczesnego filmu o superbohaterach - podobna opinia się powtarza, wygląda więc na to, że możemy liczyć na powiew świeżości. Inny recenzent pisze, że nie wszystko w filmie działa, ale całość i tak jest bardziej ambitna niż superbohaterskie produkcje z ostatnich lat. Chwalona jest również ścieżka dźwiękowa. Poniżej przeczytacie część komentujących film wpisów:

https://twitter.com/GermainLussier/status/1335300352917180417

https://twitter.com/BrandonDavisBD/status/1335297928689295362

https://twitter.com/PNemiroff/status/1335297967750844420

https://twitter.com/Terri_Schwartz/status/1335297916886401024

https://twitter.com/amy_geek/status/1335298275587461120

https://twitter.com/ErikDavis/status/1335297894186799107

https://twitter.com/htranbui/status/1335298560930222083

https://twitter.com/GermainLussier/status/1335300352917180417

https://twitter.com/amy_geek/status/1335300808754176000

https://twitter.com/joshuahorowitz/status/1335299356002541568

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce została zaplanowana na 22 stycznia 2021 roku.