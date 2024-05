Dexter: Original Sin - obsada prequela To on zagra młodego Morgana!

Showtime

Prequel Dextera nosi oficjalny tytuł Dexter: Original Sin (wcześniej projekt był znany pod tytułem Dexter: Origins). Główna obsada została obsadzona, więc poznaliśmy rodzinę Morganów. Projekt powstaje dla platformy Paramount+, która dostępna jest w USA.

Dexter: Original Sin - obsada

Patrick Gibson, znany z serialu Cień i kość zagra młodego Dextera Morgana. Natomiast Molly Brown (Senior Year) została Debrą Morgan. Christian Slater (Mr. Robot) wcieli się w ich ojca, Harry'ego Morgana. W oryginale te role grali odpowiednio Michael C. Hall, Jennifer Carpenter oraz James Remar.

Patrick Gibson

Clyde Phillips, który pracował przy oryginalnym Dexterze, będzie showrunnerze. Prequel ma liczyć 10 odcinków.

Dexter: Original Sin - - o czym jest serial?

Historia skupia się na Dexterze i rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Jest on studentem, który zaczyna zmieniać się w zbierającego doświadczenie seryjnego mordercę. Kiedy jego krwiożercze żądze nie mogą być ignorowane, Dexter odnajduje spokój i zrozumienie w Harrym. Ten uczy młodego Morgana kodeksu, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi, którzy na to zasługują - jednocześnie unikać pojmania przez stróżów prawa. To dla młodego Dextera jest wyzwanie, bo zaczął staż na komendzie w policji w Miami.

Michael C. Hall, Scott Reynolds, Leah Sutton, Tony Hernandez, Lilly Burns, Robert Lloyd Lewis, Michael Lehmann, Gary Levin i Tara Power są producentami wykonawczymi.

Potencjalna data premiery nie jest znana.