Denzel Washington dzwonił do tego reżysera z przeprosinami. Poszło o rolę w MCU

W listopadzie 2024 roku Denzel Washington potwierdził jeszcze przed premierą Gladiatora 2, że Ryan Coogler nie tylko się z nim skontaktował w sprawie roli w Kinowym Uniwersum Marvela, ale już przygotowuje jedną specjalnie pod legendarnego aktora, który niedawno dostał kilka wartościowych nominacji do prestiżowych nagród za udział w produkcji Ridleya Scotta. O Czarnej Panterze 3 nie mówi się na razie wiele. Jest to raczej odległa przyszłość MCU.

Mimo tego Ryan Coogler nie był zadowolony z gadulstwa Washingtona, który teraz w rozmowie z Variety odniósł się do tamtej sytuacji.

Ryan to geniusz. Zadzwoniłem do niego i przeprosiłem za gadanie o filmie, a potem posiedziałem z nim i jego piękną żoną. To ciągle ten sam Ryan - bardzo pokorny i pełen pomysłów. Cokolwiek on napisze, to ja to przeczytam.

Co dalej z Czarną Panterą 3?

Film Czarna Pantera 3 nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, więc film prawdopodobnie pojawi się dopiero w dalszej przyszłości MCU. Można śmiało przypuszczać, że nie zobaczymy go w ramach Sagi Multiwersum, która zakończy się w 2027 roku wraz z widowiskiem Avengers: Secret Wars.

