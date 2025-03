Aktor o powrocie kultowego Trójkowego Zabójcy w Dexter: Resurrection. Jak to możliwe?

fot. materiały prasowe

Od jakiegoś czasu wiadomo, że w Dexter: Resurrection powróci wiele znajomych twarzy z oryginalnej serii. Najważniejszą z nich jest sam Michael C. Hall, którego Dexter przecież wyzionął ducha w New Blood. Ostatecznie znaleziono jednak powód do przywrócenia tej postaci, a w Nowym Jorku trwają obecnie zdjęcia do nowej produkcji z jego udziałem.

Powrót zaliczy także Trójkowy Zabójca, w którego wcielał się John Lithgow. Aktor ma niedługo zagrać też w serialu Harry Potter od HBO, gdzie wcieli się w Albusa Dumbledore'a. Przedtem opowiedział jednak o swoim powrocie do roli ikonicznego złoczyńcy:

Wróciłem na jeden dzień. Tworzą reboot Dextera z Michaelem C. Hallem. Okazało się, że [Trójkowy Zabójca] wcale nie zginął! Wracam jako pewnego rodzaju upiór, który stopniowo ożywa na szpitalnym łóżku.

Dexter: Resurrection – co wiadomo?

Michael C. Hall powróci w roli Dextera Morgana, który przeżył wydarzenia z serialu Dexter: New Blood. Do swoich ról wrócą także David Zayas, Jack Alcott oraz James Remar. Showrunnerem i producentem wykonawczym produkcji jest Clyde Phillips. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów fabuły. Sugerowano, że może być to historia na kilka sezonów. Produkcja ruszyła w styczniu w Nowym Jorku.

Dexter: Resurrection zadebiutuje prawdopodobnie w czerwcu 2025 roku i będzie składał się z 10 odcinków. W Polsce serial pojawi się na SkyShowtime, jak wszystkie inne produkcje z tego uniwersum.

