Oto wyczekiwany zwiastun filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Powrót do świata mody
Wyczekiwana kontynuacja filmu z 2006 roku z pierwszym zwiastunem. Zobaczcie Anne Hathaway i Meryl Streep w ich kultowych rolach.
20th Century Studios opublikowało pierwszy teaser wyczekiwanej kontynuacji kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady. W 52-sekundowym klipie Meryl Streep ponownie wciela się w ikoniczną redaktor naczelną Runway, która dumnie kroczy korytarzami redakcji w czerwonych szpilkach. W windzie dołącza do niej Anne Hathaway jako Andy Sachs, jej była asystentka, nawiązując do długiego oczekiwania na film słowami "długo ci to zajęło".
Diabeł ubiera się u Prady 2 - zwiastun
Kontynuacja uwielbianej komedii obyczajowej z 2006 roku, rozgrywającej się w świecie mody, ponownie zgromadzi całą oryginalną obsadę: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego.
Nowa część ma przedstawić historię z perspektywy redaktor naczelnej magazynu o modzie Mirandy Priestly (Streep), która mierzy się z upadkiem prasy drukowanej.
Film z 2006 roku, oparty na powieści Lauren Weisberger z 2003 roku, opowiadał historię Andy Sachs (Hathaway) — absolwentki dziennikarstwa, która przeprowadza się do Nowego Jorku i zaczyna pracę jako młodsza asystentka wymagającej Mirandy Priestly.
Premiera filmu zaplanowana jest na 1 maja 2026 roku.
Źródło: deadline.com
