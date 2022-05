Diablo 3 obchodzi 10. urodziny. Powracający Koszmar na stałe i imponująca liczba graczy

fot. Blizzard Entertainment

15 maja 2012 roku na PC zadebiutowało Diablo III, czyli trzecia odsłona popularnej serii gier hack & slash, której korzenie sięgają roku 1996. Produkcja spotkała się z mieszanym odbiorem ze strony graczy: zdecydowana ich większość chwaliła samą rozgrywkę, ale jednocześnie wiele osób narzekało na zbyt kolorową oprawę oraz niektóre rozwiązania, takie jak Dom Aukcyjny, który pozwalał na kupowanie i sprzedawanie przedmiotów za prawdziwe pieniądze. Twórcy brali sobie jednak te głosy krytyki do serca i wypuszczali regularne aktualizacje, które z czasem doprowadziły ich dzieło do znacznie lepszego stanu. Połączenie tego wsparcia ze znaną i lubianą marką okazało się drogą do sukcesu, bowiem poinformowano, że grę łącznie sprawdziło ponad 65 milionów graczy.

Dokładnie 10 lat temu dzielni nefalemowie przybyli do Nowego Tristram, by zbadać spadającą gwiazdę. To odkrycie wkrótce poskutkowało poznaniem nowego niebiańskiego sojusznika i rozpoczęciem misji powstrzymania upiornego planu zniszczenia Sanktuarium i Królestwa Niebios. Nawet po zadaniu ostatecznego ciosu demonicznemu Diablo, bohaterscy nefalemowie nie zaprzestali ochraniać ludzi w potrzebie. W imieniu mieszkańców Sanktuarium chcemy wam podziękować za dekadę odwagi, determinacji i niezliczonej liczby pokonywanych upiorów z Płonących Piekieł - czytamy na oficjalnej stronie.

Przy okazji ujawniono też, że tryb Powracający Koszmar, który wprowadzono w 26. sezonie rozgrywek, zostanie w grze już na stałe. To reakcja na pozytywne opinie ze strony graczy.

Dlatego Powracający Koszmar stanie się stałym elementem Diablo III. Tworzenie nowych ekscytujących wyzwań dla rozwiniętych postaci zawsze było dla nas kluczowe, dlatego z radością będziemy rozwijać dla was ten tryb.

