Wiedźmin 3 Cyberpunk, FIFA with Guns i inne gry okiem AI. Te okładki stworzyła sztuczna inteligencja

fot. facebook.com/AIGVC

Co łączy takie gry, jak Metal Gear Shoplifting, NBA 2K Dinosaurs, Tom Clancy's Bass Fishing, FIFA 14 With Guns czy Ocarina of Crime? Oczywiście to, że... nie istnieją. Facebookowy profil AI Generated Videogame Covers pozwala jednak przekonać się, jak mogłyby wyglądać okładki takich nietuzinkowych produkcji. Autor wraz z członkami grupy wykorzystują kilka różnych narzędzi, by generować obrazy na podstawie wpisanych haseł, a ich kreatywność wydaje się nie mieć końca.

Efekty końcowe tej nietypowej współpracy ludzi i sztucznej inteligencji są... zaskakujące. Niektóre ze stworzonych w ten sposób obrazów potrafią solidnie rozbawić, inne wywołują uczucie niepokoju, a jeszcze inne są po prostu całkowicie absurdalne. W poniższej galerii możecie zapoznać się z niektórymi, wybranymi przez nas okładkami. Czy wśród nich znajdują się jakieś gry, które chcielibyście uruchomić na swoim pececie lub konsoli?

Okładki gier wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Okładki gier wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Po więcej grafik odsyłamy na profil AI Generated Videogame Covers oraz do grupy o tej samej nazwie.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.