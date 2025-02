Polski film zwycięża na Slamdance Film Festival! To kolejna nagroda Drzewa milczą

fot. Kacper Czubak

Polski film Drzewa milczą w reżyserii Agnieszki Zwiefki osiąga wielki sukces za oceanem. Podczas festiwalu Slamdance, produkcja zdobyła nagrodę Grand Jury Award. Film jest też nominowany do polskich Złotych Orłów w kategorii Najlepszy film dokumentalny i to już drugi rok z rzędu. Produkcja opowiadająca o losach Runy święciła już triumfy w Polsce, ale i za granicą. Teraz do kolekcji zabiera nagrodę prosto z samego serca Hollywood.

Film Drzewa milczą jest dostępny do obejrzenia w serwisie Max.

Drzewa milczą - opis fabuły i zdjęcia

Runa, szesnastoletnia Kurdyjka, uciekła wraz z rodziną z Iraku przed atakami ISIS i jak wiele innych osób uchodźczych, trafiła na polsko-białoruską granicę. W końcu udaje jej się dotrzeć do Polski, jednak cena jaką ponosi za bezpieczeństwo i azyl jest ogromna. Jej matka, będąc w zaawansowanej ciąży, umiera w szpitalu wskutek wycieńczenia i warunków, jakie panowały w przygranicznym lesie. Teraz Runa musi dorosnąć w przyspieszonym tempie — to ona zostaje głową rodziny, by zaopiekować się czwórką młodszych braci i ojcem, który nie radzi sobie z narastającymi trudnościami.