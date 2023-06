Diablo 4 - Halsey i Suga z BTS promują grę. Zobaczcie klimatyczny teledysk do Lilith

fot. materiały prasowe

Firma Blizzard Entertainment zdecydowała się promować Diablo 4 w dość niecodzienny sposób, bo oprócz klasycznych zwiastunów i materiałów z rozgrywki otrzymaliśmy również... teledysk do piosenki "Lilith (Diablo IV Anthem)", którą wykonują ikony popu: nominowana do nagrody Grammy Halsey oraz SUGA, jeden z członków k-popowej grupy BTS.

Choć takie połączenie z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu, to nie da się ukryć, że zadbano w klipie zadbano o odpowiedni nastrój i mroczną atmosferę. Wideo wyreżyserowane przez Henry'ego Hobsona nakręcono w kilku lokacjach, w tym między innymi w Chapelle des Jésuites we francuskim Cambrai, gdzie pojawiły się inspirowane grą malowidła oraz ogromny mural.

Halsey, SUGA - Lilith

Przypominamy, że Diablo 4 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji tego tytułu, w którym oceniliśmy go na 9/10.