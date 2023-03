Diablo 4 - czekacie na otwartą betę? Blizzard ostrzega: szykujcie się na kolejki!

fot. Blizzard

Już dziś, 24 marca, o godzinie 17:00 wystartuje otwarta beta Diablo 4. Testy dostępne będą na wszystkich platformach, na które zmierza gra, a więc PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X, tym razem będzie mógł dołączyć do nich każdy zainteresowany i wypróbować wszystkie grywalne klasy. Warto przypomnieć, że już tydzień temu, gdy produkcję testowały osoby ze złożonym zamówieniem przedpremierowym, pierwszego dnia można było natrafić na spore kolejki. Wszystko wskazuje na to, że tym razem sytuacja będzie wyglądać podobnie lub nawet jeszcze gorzej i trzeba będzie swoje odczekać, by dostać się na serwer.

Przedstawiciel firmy Blizzard opublikował na oficjalnym forum gry wpis, w którym zapowiada, że spodziewają się wielu graczy, a to zaś wiążę się z długimi kolejkami, zwłaszcza tuż po starcie testów oraz w godzinach szczytu.

Po otwarciu bram w ten piątek dla absolutnie wszystkich, spodziewamy się wielu osób. Będą długie kolejki, szczególnie w piątek po rozpoczęciu testów oraz w trakcie godzin szczytu w poszczególnych regionach. Poprzedni weekend pozwolił nam przewidzieć przepustowość i będziemy wykorzystywać tę informację do celowego obciążenia serwerów podczas przygotowań do premiery. Podsumowując, wiemy, że to może być frustrujące, ale potrzebujemy kolejek, aby odpowiednio przetestować nasze usługi.

Diablo IV zadebiutuje 6 czerwca.