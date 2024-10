Poczuj piekło na języku. Powstały... ostre sosy z Diablo IV: Vessel of Hatred

fot. materiały prasowe

Reklama

Gadżety i produkty związane z grami coraz częściej wykraczają poza figurki czy koszulki z wizerunkami znanych postaci. Swego czasu Resident Evil 7 doczekało się świecy zapachowej, która pozwalała dosłownie poczuć klimat domu rodziny Bakerów, a teraz poinformowano o... ostrych sosach inspirowanych Vessel of Hatred, czyli dodatkiem do Diablo 4. Powstały one we współpracy z polską marką Dziki Bill, ale niestety dla zainteresowanych nimi fanów mamy złe informacje. Sosy nie trafią do sprzedaży. Zamiast tego limitowane zestawy zostaną rozesłane do wybranych twórców internetowych oraz mediów.

W skład takiego zestawu będą wchodzić trzy sosy o różnym poziomie ostrości. Najłagodniejszy z nich to Spirytysta z kombinacją papryczek Jalapeno i kminu rzymskiego. Sos Neirela powstał na bazie śliwek oraz jagód. Wzbogacono go dodatkiem miodu oraz Habanero i cechuje się on średnią ostrością. Lilit zaś zdaje się być propozycją dla najodważniejszych. Do jego przygotowania wykorzystaniu papryczki Trinidad Moruga Scorpion (jedne z najostrzejszych na świecie), które połączono z przecierem pomidorowym, początkowo maskującym nadchodzące doznania.

fot. materiały prasowe