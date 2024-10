PlayStation rusza w trasę koncertową! Wydarzenie dotrze także do Polski

fot. SIE

Zapowiedziano PlayStation The Concert, czyli trasę koncertową, w której trakcie będzie można usłyszeć muzykę z takich gier, jak między innymi The Last of Us, Horizon, Ghost of Tsushima oraz God of War. Trasa rozpocznie się 19 kwietnia 2025 roku w Dublinie, a już w maju trafi do naszego kraju. Koncert muzyki z gier PlayStation w Polsce odbędzie się 21 maja o godzinie 19:30 w łódzkiej Atlas Arenie.

Przedsprzedaż biletów ma wystartować 16 października o godzinie 16:00 czasu polskiego. W pierwszej kolejności będzie mogła je nabyć społeczność PlayStation. Ogólna sprzedaż ma wystartować dwa dni później, a więc w piątek, 18 października.

PlayStation The Concert - zwiastun trasy koncertowej

Szczegóły dotyczące PlayStation The Concert możecie znaleźć w tym miejscu.

Przeżyj oszałamiające połączenie wielowarstwowej oprawy wizualnej, realistycznego dźwięku przestrzennego i gwiazdorskiego zespołu łączącego klasyczne i współczesne instrumenty. Legendarne utwory kompozytorów takich jak Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) i Bear McCreary (God of War) wzlatują na nowy poziom w nadzwyczajnym koncercie na żywo - napisano na oficjalnej stronie.