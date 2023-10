Diablo 4 - z nietypowym słuchowiskiem na sen. Posłuchajcie "Paliwa Koszmarów"

fot. Blizzard Entertainment

Blizzard postanowił przygotować dla graczy nietypową niespodziankę z okazji tegorocznego Halloween. W serwisach YouTube oraz Spotify opublikowano Paliwo Koszmarów, czyli "dźwiękową inkubację snów z motywem przewodnim". To doświadczenie dźwiękowe, które przygotowano we współpracy z dr Leslie Ellis, będącą ekspertką w dziedzinie somatycznego podejścia do psychoterapii. Trwające 8 godzin słuchowisko (które powinno się odsłuchać od początku do końca podczas snu) ma wprowadzić odbiorców w nastrój ułatwiający świadome śnienie.

Poniżej możecie posłuchać tego "doświadczenia" na YouTube. Jeżeli preferujecie Spotify, to odsyłamy Was pod ten link.

Diablo 4 - Paliwo Koszmarów

Oprócz tego w sieci pojawiło się również zakulisowe wideo mające formę minidokumentu, w którym pokazano proces prac nad Paliwem Koszmarów.

Diablo IV dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. W październiku w grze wystartował Sezon Krwi, a w nim nowe aktywności oraz nagrody dla graczy.