Diablo 4 z darmowym weekendem. Gracze PC mogą rozpocząć zabawę

fot. Blizzard

Wszyscy zainteresowani mogą już sprawdzić Diablo 4 na PC za darmo. Bezpłatny weekend wystartował 26 października o godzinie 19:00 i potrwa do poniedziałku, 30 października. W tym czasie gracze mają dostęp do całej zawartości, choć z jednym bardzo istotnym ograniczeniem: postać może awansować maksymalnie do 20 poziomu. Jeżeli jednak komuś zabawa przypadnie do gustu, to będzie mógł on zakupić grę z 25% zniżki, a postępy poczynione w ramach darmowego weekendu będzie można przenieść do pełnej wersji.

Warto również przypomnieć, że niedawno, bo 17 października, w grze wystartował drugi sezon. Tym razem związany jest on z zagrożeniem ze strony wampirów, które pojawiły się w Sanktuarium. Na graczy czeka nowa linia zadań, specjalne, wampiryczne moce oraz przepustka sezonowa, w której można zdobyć nowe przedmioty kosmetyczne.