Diablo 4 otrzyma odpowiednik "Głębokich Szczelin" z D3. Nowa aktywność zadebiutuje jeszcze w tym roku

fot. Blizzard Entertainment

W aktualizacji 1.2.3 do Diablo 4 wprowadzona zostanie nowa aktywność o nazwie "Abattoir of Zir". Będzie to działać na podobnej zasadzie, jak Głębokie Szczeliny z Diablo 3. Gracze po wejściu do lochów będą mieli 10 minut na to, by pokonać odpowiednią liczbę przeciwników, a następnie zmierzyć się z bossem. Po ukończeniu aktywności 1. poziomu, będzie można ulepszyć ją do kolejnych poziomów (naturalnie coraz trudniejszych), aż do maksymalnego, 25.

Nagrodą za pierwsze ukończenie Abattoir of Zir będzie specjalny glif, Tears of Blood, który następnie będzie można ulepszyć do maksymalnie 210 poziomu. Dzięki temu ma on być znacznie potężniejszy od innych obecnych w grze glifów.

Abattoir of Zir będzie dostępne przez sześć tygodni: od 5 grudnia, aż do końca drugiego sezonu. Zainteresowani będą musieli udać się do portalu znajdującego się w Ked Bardu. Aktywność dostępna będzie dla osób, które ukończą Podróż sezonową.