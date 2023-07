Diablo 4 - szczury prowadzą do skarbów? Gracze wysnuli szaloną teorię

fot. Blizzard

Diablo 4 miało premierę miesiąc temu i mogłoby się wydawać, że po takim czasie gracze będą wiedzieć już wszystko na temat tej produkcji. Wygląda jednak na to, że produkcja stworzona przez Blizzard nadal skrywa pewne sekrety, a jednym z nich mogą być... szczury. Niepozorne zwierzęta, na które wiele osób zupełnie nie zwraca uwagi, mogą być cennym wsparciem przy poszukiwaniu wirtualnych przedmiotów...

Jeden z użytkowników Reddita, zerger45, napisał, że podczas eksploracji lochów nie należy kierować się główną ścieżką, a zamiast tego powinno się podążać... za szczurami. To właśnie one mają prowadzić do najcenniejszych skarbów. Internauta dodał, że w ten sposób udało mu się zdobyć kilka legendarnych przedmiotów w zaledwie 10 minut. Można byłoby uznać to za żart, gdyby nie fakt, że wpis zdobył ogromną popularność i "polubiono go" ponad 8000 razy. Niedługo później inni gracze zaczęli dzielić się swoimi historiami. Niejaki iloveobjects dodał post, w którym pochwalił się unikalnym pierścieniem - podobno miał go zdobyć korzystając właśnie z tej "szczurzej" metody.

Firma Blizzard jak na razie w żaden sposób nie odniosła się do teorii graczy. Prawdopodobnie jednak nie zaszkodzi tego spróbować, gdy następnym razem udacie się do wirtualnego lochu. Kto wie, może i Wam dopisze szczęście.